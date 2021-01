Governos estaduais criticam Anvisa por descumprir acordo e atrasar aprovação da vacina russa

247 - Secretários de Saúde estão irritados com a Anvisa por estar dificultando a aprovação da vacina russa Sputnik V.

Segundo as autoridades estaduais a demora para liberar a Sputnik V resulta de exigência de que tenha início estudo clínico realizado no Brasil para analisar o pedido de uso emergencial. A exigência foi colocada em Medida Provisória

Os secretários dizem que, em dezembro, Meiruze Freitas, diretora da agência, comprometeu-se a não impor esse obstáculo, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Nesta quarta-feira (13), autoridades russas informaram que pretendem fazer o pedido de registro emergencial ainda nesta semana.

O laboratório russo Gamaleya anunciou no mês passado que a vacina tem eficácia de 91,4% contra a Covid-19, e desde dezembro tem sido utilizada na Argentina.

Alguns secretários de Saúde, como o da Bahia, Fabio Vilas-Boas, argumentam que a Sputnik tem estudos com 44 mil pessoas e um estudo feito no Brasil com 5.000 não vai agregar informações. Outro secretário afirma que as exigências da Anvisa são inadequadas e inoportunas.

Em reunião com empresários nesta quarta-feira (13), ministros do governo não deram, de novo, nenhuma previsão certeira de datas para início da vacinação, mas disseram que o Brasil vai virar um exportador da vacina. Com a burocracia, existe chance de a Sputnik ser exportada antes de ser colocada em uso no país.

