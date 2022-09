Grandes empresários, donos de lojas de armas e de clubes de tiro são os principais financiadores de campanhas de armamentistas

Apoie o 247

247 - Um levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo revela que grandes empresários do varejo como Riachuelo, Havan, Três Corações e Localiza, além de donos de lojas de armas, de clubes de tiros e grupos de CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores) são os principais financiadores de campanhas de candidatos comprometidos com a pauta armamentista defendida, inclusive, por Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a reportagem, as doações estão ligadas aos candidatos que recebem apoio do Proarmas, entidade que se autointitula um movimento pela busca do "direito fundamental" da legítima defesa e apoia postulantes a diferentes cargos na eleição de outubro, como o seu líder, o advogado Marcos Pollon, que concorre ao cargo de deputado estadual em Mato Grosso do Sul.

“A Folha consultou as doações feitas a 91 candidatos. Juntos eles já receberam mais de R$ 50 milhões, sendo R$ 100,1 mil por meio de financiamento coletivo. As informações são disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, diz trecho da reportagem.

Luciano Hang, dono da Havan e fiel escudeiro de Bolsonaro, doou R$ 300 mil para Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro.

Os donos da Riachuelo, os irmãos Lisiane, Flávio e Elvio Rocha, doaram R$ 199,8 mil para Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro.

Ainda de acordo com a reportagem, quem também doou para Marinho foi o empresário Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações. Lima desembolsou R$ 75 mil para o postulante ao Senado.

