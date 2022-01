Gravidez não planejada no Brasil está acima da média mundial, aponta pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa aponta que a gravidez não planejada no Brasil está acima da média mundial. O levantamento foi divulgado no final de dezembro pela Bayer, em parceria com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e conduzido pelo IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria).

Intitulada “Panorama atualizado da gravidez não planejada no Brasil”, a pesquisa revelou que 62% das cerca de mil mulheres das classes A, B e C que responderam ao levantamento já tiveram pelo menos uma gravidez não planejada, segundo o blog de Rita Lisauskas. A blogueira lembra que um estudo realizado entre 2011 e 2021 apresentou um índice de 55%. A média mundial, no entanto, é 40%.

Segundo a pesquisa, 48% das mulheres que tiveram alguma gravidez não planejada engravidaram pela primeira vez entre os 19 a 25 anos de idade. O Brasil é um dos piores países do mundo em relação aos direitos reprodutivos das mulheres. Com o governo Jair Bolsonaro, os ataques à legalização do aborto aumentaram.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE