Greve dos petroleiros chega a 50 unidades da Petrobras

247 - A greve dos petroleiros atingiu 50 unidades da Petrobras. Petroleiros de outras três plataformas na Bacia de Campos aderiram à paralisação. No total, trabalhadores de 17 unidades na região estão de braços cruzados.

A reportagem do jornal GGN destaca que "o total de trabalhadores do Sistema Petrobrás envolvidos já supera os 17 mil, distribuídos por 12 estados do país."

A matéria ainda acrescenta que "a Comissão de Negociação Permanente, que desde a tarde de sexta (31/1) ocupa uma sala no edifício-sede da Petrobras, e permanece à espera de um retorno efetivo da Petrobrás quanto às demandas da categoria."