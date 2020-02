Greve dos petroleiros tem apoio das Centrais. Mídia silencia

Os petroleiros estão parados desde 1º de fevereiro. Segundo o mais recente balanço do comando grevista, já são 108 unidades do Sistema Petrobras paralisadas em 13 Estados edit

247 - Em greve desde o dia 1º de fevereiro, os petroleiros têm o apoio das Centrais sindicais. A greve cresce e é considerada a mais forte desde de 1995. Já são cerca de 20 mil trabalhadores parados.

O movimento unifica as duas Federações - FUP (Federação Única dos Petroleiros) e FNP (Federação Nacional dos Petroleiros) - que exigem a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, previstas para o dia 14, e o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho.

Em apoio ao movimento, as Centrais Sindicais lançaram nota cobrando a abertura de diálogo pela empresa. Os sindicalistas também criticam a decisão do ministro Ives Gandra Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, que engessa o direito de greve.Embora tenha reconhecido a legalidade da greve, ele impôs condições “severas” ao movimento, ao determinar a de

90% do efetivo operacional. Determinou ainda o pagamento de pesadas multas a Sindicatos que descumprissem a decisão. Com a manutenção da greve, Gandra bloqueou as contas de entidades.

Para Adaedson Costa, secretário-geral da FNP, a decisão é inconstitucional e retira do trabalhador o direito à greve. “São mais de mil demissões só na Fafen-PR. Se num País democrático isso não é motivo pra fazer greve, não sei o que seria motivo. Com uma decisão dessa, a gente fica muito indignado”, critica.

Na terça (11), representantes dos trabalhadores ingressaram com agravo no TST, pedindo a reconsideração da decisão. Petroleiros e representantes das Centrais continuam em Brasília, articulando a abertura das negociações com a Petrobras.

Os sindicalistas também se reuniram quarta (12) com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, na busca de interlocução.

Deyvid Bacelar, diretor da FUP, informa que os dirigentes correm contra o tempo pra salvar empregos e direitos: “Nosso objetivo é abrir negociação com a empresa. Estamos buscando todos os caminhos possíveis, pois as demissões serão desencadeadas sexta”.

Apesar do silêncio da grande imprensa sobre a greve na maior empresa brasileira, os dirigentes avaliam que a tendência do movimento é crescer. “A adesão da categoria é voluntária. Os trabalhadores sabem o que está em jogo”, diz Bacelar.

Nesta quinta (13), a categoria promove novo protesto no Rio de Janeiro, às 16 horas, com passeata da Cinelândia até a Candelária, Centro.

Informações do Repórter Sindical