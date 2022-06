Greve no BC cresce, adia Pix Automático e impacta atividades pré-Copom

Apoie o 247

Metrópoles - A greve dos servidores do Banco Central ganhou adesão de mais profissionais. O movimento dos funcionários que cobram valorização profissional por meio de reajuste salarial e reestruturação da carreira tem levado ao adiamento de lançamentos importantes e cancelamento de eventos.

A coluna apurou que um dos principais efeitos da greve é o adiamento do lançamento do Pix Automático, previsto inicialmente para novembro deste ano. A modalidade funcionaria de forma similar ao débito em conta, mas sem depender de convênios com bancos. Havia previsão de que esse recurso implicaria redução no custo para empresas de telefonia e concessionárias de energia, por exemplo.

A equipe responsável pelo Pix já comunicou formalmente ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que não será possível lançar o Pix Automático ainda em 2022.

Leia a íntegra no Metrópoles .

