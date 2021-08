Grileiros usavam imobiliária para vender lotes tomados à força; faturamento chegou a R$ 2 milhões

Metrópoles - A Operação Tríade desencadeada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) desmantelou uma associação criminosa acusada de ameaçar e usar a violência para expulsar moradores de seus lotes, na Vila Estrutural. O bando, que mantinha estrutura bem definida para movimentar esquema de falsificação de documentos e revender terrenos, teria faturado cerca de R$ 2,1 milhões com a transação de pelo menos 30 lotes.

De acordo com as investigações, os criminosos usavam uma imobiliária, no Recanto das Emas, para intermediar a negociação dos lotes que haviam sido tomados à força após a expulsão das famílias. Em média, os terrenos eram anunciados com valores entre R$ 70 mil e 120 mil.

Com ramificações no Assentamento 26 de Setembro, o bando se especializou em extorsão, estelionato, homicídios e falsificação de documentos públicos. O lucro dos criminosos seria, justamente, com a venda fraudulenta dos lotes tomados à força de moradores da região.

