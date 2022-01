Gripe e Covid em tripulantes provocam cancelamentos de voos, diz Anac

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou ao Ministério da Saúde que houve cancelamento de voos no país devido ao diagnóstico de Covid-19 ou gripe em tripulantes.

De acordo com reportagem da CNN , a preocupação teve início após a Azul ter problemas com alta na dispensa médica de funcionários com sintomas gripais ou que testaram positivo, afetando 10% dos voos. Segundo a Azul, já foram confirmados cancelamentos nesta semana e na próxima.

O setor reafirma que atualmente toda tripulação está vacinada e a qualquer sintoma os tripulantes são afastados.

