Grito de protesto contra mortes na pandemia viraliza: “Bolsonaro assassino, cem mil mortes sem ministro”

Revista Fórum - Um vídeo começou a se espalhar nas redes, na noite deste sábado (8), onde se ouve o grito de um homem ecoar pelo bairro paulistano do Santa Cecília: “Bolsonaro assassino, cem mil mortes sem ministro”.

O Brasil já contabiliza mais de 3 milhões de casos confirmados de covid-19, no mesmo dia em que os dados oficiais também indicaram mais de 100 mil mortos pela doença desde o início da pandemia.

Segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde na noite deste sábado (8), o país alcançou a marca de 3.012.412 casos de infecção por coronavírus, com 49.970 confirmações nas últimas 24 horas. Os dados do governo Jair Bolsonaro indicam também mais 905 mortes confirmadas no período, chegando a um total de 100.477 óbitos.

Na mesma noite, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou nas redes sociais uma mensagem de sua equipe de comunicação que lamenta mortes pela covid-19 “assim como por outras doenças” e pede a divulgação de dados positivos.

Bolsonaro assassino! https://t.co/0ZPtg0P8fF — Sonia Meneghetti (@soghetti) August 9, 2020

