Grupo bolsonarista lança campanha pela reabertura em massa do comércio

247 - Um grupo bolsonarista e olavista autodenominado “think tank” da “militância político cultural conservadora” lançou uma campanha pela reabertura em massa do comércio em meio à pandemia de coronavírus.

A campanha leva o nome de "Black Week Bolsonaro". O dia de reabertura das lojas estava marcado para esta terça-feira (7), mas não aconteceu.

“Todos os estabelecimentos empresariais, comerciais, autônomos, prestadores de serviço, todo o povo que trabalha, deve abrir as portas e retornar ao trabalho. Vamos todos comprar muito. Pelo Brasil, todas as empresas vão fazer um grande Black Friday durante a semana, com preços lá embaixo”, diz Valquíria Lopes, uma das líderes do grupo.

