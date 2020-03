Grupo bolsonarista tem carro de som apreendido após pedir para população retornar ao trabalho

Veículo do grupo bolsonarista “Movimento Acima de Tudo Brasil” foi apreendido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em Guarulhos, na Grande São Paulo edit

Revista Fórum - Um veículo do grupo bolsonarista “Movimento Acima de Tudo Brasil” foi apreendido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira (24). Com alto-falante, quatro membros do grupo pediam para que a população voltasse ao trabalho, ignorando o isolamento social aconselhado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Vamos sim cuidar dos nossos idosos e das pessoas de risco. Mas, não podemos criar histerias. Devemos sim, aos poucos, voltar ao trabalho. Pessoas até os 60 anos devem sim retornar ao trabalho e reabrir o comércio para nossa economia retornar, pouco a pouco”, disse um membro do grupo de dentro do carro.

O veículo foi encaminhado ao 6º DP, no Bom Clima, em Guarulhos

