Grupo é preso após troca de tiros com a polícia em área de garimpo ilegal em território ianomâmi

Apoie o 247

ICL

247 - Seis homens foram presos após uma troca de tiros com policiais militares na região do rio Uraricoera, no território ianomâmi, na quinta-feira (23). Horas antes, um outro grupo formado por garimpeiros ilegais havia atacado uma base de fiscalização do Ibama, que resultou em um invasor ferido.

Segundo o G1, a prisão dos suspeitos aconteceu após os policiais serem informados de que um grupo de homens armados haviam atirado contra outra equipe da PM. “Durante buscas pela região, os policiais perceberam uma movimentação em um bar localizado abaixo da ponte sobre o rio. O local é conhecido como ponto de embarque e desembarque de garimpeiros ilegais”, destaca a reportagem.

Ao avistar os policiais, parte do grupo conseguiu fugir utilizando uma canoa. Um outro barco, com três pessoas, porém acabou detido e os ocupantes da embarcação foram presos pelos agentes .

A ação aconteceu poucas horas após um grupo de garimpeiros ilegais atacar uma base do Ibama na Terra Indígena Ianomâmi.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.