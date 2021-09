Grupo fortemente armado faz ‘arrastão’ em aeroporto e rouba avião de Almir Sater

Apoie o 247

247 - Um grupo fortemente armado roubou três aeronaves do aeroclube de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, na madrugada nesta segunda-feira (6). Uma delas pertence ao cantor Almir Sater, segundo a polícia. A informação é do portal CNN.

Segundo o delegado Jackson Frederico Vale, da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, a cerca de 100 km de Campo Grande, disse que o grupo era formado por cerca de 15 homens, que fizeram três funcionários de reféns, por volta das 2h00.

Uma das vítimas foi obrigada pelos criminosos a abastecer as aeronaves para a fuga.

De acordo com relato das vítimas, parte dos suspeitos falavam espanhol. Segundo o delegado, acredita-se que sejam bolivianos ou paraguaios, mas também havia brasileiros no grupo.

