Grupo Parlamentar Brasil-Cuba apoia campanha Vacina Para Todos

O Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, liderado pela deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, publicou nota apoiando a campanha Vacina Para Todos, do Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba, Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade dos Povos e do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba edit

247 - "Manifestamos nosso apoio e solidariedade à Campanha Vacina Para Todos, do Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba, Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade dos Povos e do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, a favor da aquisição de vacinas e insumos pelo governo brasileiro no enfrentamento ao colapso do sistema de saúde que aflige nosso povo", diz a nota do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, lançado nesta quinta-feira (11).

Assinada pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA), a nota destaca: "Em seu manifesto inaugural, estas entidades retratam o caos sanitário: “O Brasil atravessa uma situação sem precedente em sua história. Um país que já foi referência mundial em Campanhas de Imunização hoje vive uma epidemia que cresce a cada dia diante da impossibilidade de promover vacinação massiva de nossa população. Hospitais abarrotados, um número impressionante de mortos e sem a mínima medida de contenção. Temos o segundo maior número de pessoas falecidas no planeta sem que nenhum órgão governamental se expresse ou cumpra com o seu dever de cuidar da vida de seus cidadãos, como determina a Constituição Federal.”

Os parlamentares solidários a defendem que é "urgente a aquisição de vacinas em quantidade suficiente para atender nossa população, sem importar sua procedência, desde que correspondam aos ditames científicos, eficácia comprovada e autorizada pela Anvisa".

