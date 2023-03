Grupo Prerrogativas recebe homenagem da Câmara Municipal de São Paulo pela defesa da democracia

Fundador do coletivo afirma que lavajatismo gerou o bolsonarismo no país durante discurso na cerimônia solene edit

Apoie o 247

ICL

247 com Chat GPT - O Grupo Prerrogativas, coletivo de advogados e artistas, recebeu nesta segunda-feira (6) a Salva de Prata, principal homenagem da Câmara Municipal de São Paulo, em reconhecimento à sua “defesa da democracia”. Durante a sessão solene, o fundador do grupo, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que o lavajatismo, movimento que teve como principal figura o ex-juiz Sérgio Moro, foi responsável por gerar o bolsonarismo no país.

“Nós denunciamos os efeitos nefastos do ativismo judicial, que, como numa moeda, tem dois lados: de um lado a politização do Judiciário, de outro, a judicialização da política”, disse Marco Aurélio em seu discurso. Ele acrescentou que o grupo nunca se calou diante dos problemas que enfrentou, lutando contra os efeitos perversos do lavajatismo.

A homenagem ao Prerrogativas foi proposta pelo vereador Reis (PT), que será empossado na próxima semana como deputado estadual. Durante seu discurso, ele ressaltou a importância da vigilância contra o fascismo e o bolsonarismo, que, segundo ele, ainda estão presentes na sociedade. O evento contou com a presença de outros membros do grupo, como o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, e o vereador Eduardo Suplicy (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.