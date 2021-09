Grupo que organiza atos antidemocráticos já foi chamado no Planalto de 'nosso pessoal'

Integrantes do Movimento Brasil Verde e Amarelo, um dos grupos responsáveis pela organização dos atos bolsonaristas do dia 7 de Setembro, já foram chamados de “nosso pessoal” pelo chefe do GSI, Augusto Heleno edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Membros do Movimento Brasil Verde e Amarelo, um dos grupos responsáveis pela organização dos atos bolsonaristas do dia 7 de Setembro e que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques à democracia e às instituições, já apareceram em fotos e vídeos com ministros do governo Jair Bolsonaro e foram chamados de “nosso pessoal” pelo chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, um dos integrantes do movimento, o presidente da Aprosoja Brasil (Associação Brasileira dos Produtores de Soja), Antônio Galvan, participou de um encontro com Augusto Heleno e o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia, para discutir as manifestações contra o STF e em apoio do governo que aconteceriam no dia 15 de maio.

“Eu sugeri ao doutor Galvan que faça um manifesto, coisa escrita, que não mobilize gente, mobilize ideias, para colocar essas ideias para julgamento do nosso pessoal”, afirmou Heleno na ocasião. "Estou falando em 'nosso pessoal' porque eu acho o agronegócio muito importante. Nós sabemos o que seria a manifestação do agronegócio do nível que foi pensado aqui”, completou.

PUBLICIDADE

Na manifestação do dia 15 de maio, intitulada “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”, os integrantes do Movimento Brasil Verde e Amarelo foram recebidos por Jair Bolsonaro e diversos ministros, incluindo o general Walter Braga Netto, responsável pela pasta da Defesa.

Ainda segundo a reportagem, Galvan “esteve no gabinete da secretária especial de Articulação Social, Gabriele Olivi, no Palácio do Planalto. A pasta é vinculada à Secretaria de Governo, comandada por Flávia Arruda. A agenda oficial informa que a pauta do encontro foi o Movimento Brasil Verde Amarelo”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE