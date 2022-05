Grupo suíço se compromete a pagar US$ 39,6 milhões para a Petrobrás no âmbito da Lava Jato

Apoie o 247

247 - O grupo suíço Glencore se comprometeu a pagar cerca de US$ US$ 39,6 milhões à Petrobrás por meio de um acordo de leniência firmado junto ao Ministério Público Federal (MPF) no âmbito da Lava Jato. A empresa se declarou culpada por atos de corrupção para ser favorecida em operações de compra e venda de combustíveis da estatal no mercado internacional.

Segundo a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, “o pagamento ainda depende da homologação do acordo. A expectativa é que os valores sejam depositados em parcela única dentro de 30 dias após a validação das cláusulas. O dinheiro será pago direto para a Petrobras”.

O MPF também disse que a Glencore se comprometeu a fornecer “informações e provas relevantes sobre os ilícitos, identificando os participantes” alvos de investigações pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato, improbidade e crimes contra o sistema financeiro nacional.

