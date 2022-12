Guajajara chega a Brasília nesta terça e deve ser confirmada ministra dos Povos Indígenas

A deputada eleita Sonia Guajajara (PSOL), após conversa com a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, pelo telefone, antecipou a ida para Brasília edit

247 - A deputada eleita Sonia Guajajara (PSOL), após conversa com a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, pelo telefone, antecipou a ida para Brasília e chega na capital federal nesta terça-feira, 27. Ela deve ser confirmada como ministra dos Povos Indígenas, segundo o Valor .

De acordo com a reportagem, Gleisi teria feito uma sondagem para saber da disposição de Guajajara em assumir o comando da pasta. Ainda, o Valor destaca que havia uma disputa nos bastidores com a deputada Joenia Wapichana (Rede-RR) pela titularidade do novo ministério.

A criação do ministério foi uma promessa de Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral.

No início do mês, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) apresentou ao presidente eleito uma lista tríplice para a chefia do ministério: Guajajara, Wapichana e o vereador de Caucaia (CE) Weiber Tapeba (PT).

O grupo de transição indicou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) deixe o Ministério da Justiça e passe a integrar o Ministério dos Povos Indígenas.

