Guajajara pede celeridade nas investigações contra garimpeiros e aponta possibilidade de "confronto"

247 - A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara alertou em entrevista ao UOL que um confronto pode ser desencadeado caso as autoridades não punam efetivamente os garimpeiros do Norte do país e pediu celeridade nas investigações.

“Nenhum garimpeiro foi indiciado. Apresentamos a denúncia para a Polícia Federal, mas não temos a conclusão da investigação”, disse ela. “É preciso maior celeridade nessas investigações e operações”.

"Quanto mais se demora, mais aumentam os conflitos e as possibilidades de confronto”, prenunciou.

A ministra também responsabilizou Jair Bolsonaro pelo avanço do garimpo na região. “Com certeza teve a conivência do governo Bolsonaro. Não é possível que a atividade tenha se estruturado tão bem assim. Bolsonaro sempre demonstrou afeto pela atividade garimpeira. [A investigação] precisa chegar a ele”.

