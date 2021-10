Guedes diz que fez tudo legalmente e que denúncias sobre offshore são "só barulho, barulho, barulho"

Apoie o 247

Marcela Ayres, Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira que todos os seus investimentos foram devidamente declarados antes que assumisse cargo no governo e que são legais, após notícias apontando conta offshore de sua titularidade em um paraíso fiscal.

"Saí da companhia dias antes de vir para cá. Dei todos os documentos ... o resto é só barulho, barulho, barulho. E acho que vai ficar pior à medida que nos aproximamos das eleições", disse ele em inglês, em evento promovido pelo Itaú.

Guedes destacou ter atuado nos últimos 8 a 9 anos com private equity no país, e pontuou ter se desfeito de todas as participações antes de virar ministro da Economia.

"Perdi muito dinheiro vindo para cá, exatamente para evitar problemas", afirmou.

Segundo o ministro, ele perdeu muito mais com isso do que o valor que está sendo apontado como sendo de sua propriedade em offshore.

