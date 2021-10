Guedes é convocado novamente pela Câmara para explicar offshores

Apoie o 247

247 e Metrópoles - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (6/10), a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e um convite ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que eles expliquem as empresas offshores em paraísos fiscais.

Este é o terceiro colegiado da Câmara ou Senado que chama Guedes e Campos Neto para explicarem a existência das offshores, revelada no último domingo (3/10) pelo especial Pandora Papers, do qual o Metrópoles faz parte. As investigações mostraram que Guedes pode ter lucrado R$ 14 milhões com a valorização do dólar apenas durante o seu mandato a frente da pasta.

Guedes e Campos Neto foram convocados, na terça-feira (5/10), pela Comissão de Trabalho e Serviço Público da Câmara e convidados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A convocação obriga a pessoa a comparecer à comissão. Já o convite, não.

