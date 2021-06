Guedes tenta consertar declaração sobre restos de alimentos para os pobres: “me referi à ‘sobra limpa’

O ministro defendeu que sobras de restaurantes fossem destinada a pessoas em situação de rua. Em nota, Paulo Guedes diz que se referiu "à 'sobra limpa', que significa, justamente, não os restos no prato" edit

247 - O Ministério da Economia divulgou nota informando que o ministro Paulo Guedes "lamentou" a repercussão da sua declaração em que defende que sobras de restaurantes fossem destinadas à população em situação de rua.

De acordo com a nota, o ministro "lamentou profundamente o foco da repercussão nas redes sociais sobre o assunto levantado no debate: fome em contexto de epidemia e formas de evitar os desperdícios com atendimento às leis de vigilância sanitária".

Em evento da Abras (Associação Brasileira de Supermercados), com a participação também da ministra da Agricultura Tereza Cristina, na quinta-feira (17), Guedes defendeu que sobras de restaurantes sejam destinadas a mendigos e pessoas fragilizadas e indicou que considera que o brasileiro exagera no prato.

"O prato de um classe média europeu, que já enfrentou duas guerras mundiais, são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, fazemos almoços onde às vezes há uma sobra enorme. Isso vai até o final, que é a refeição da classe média alta. Até lá há excessos", afirmou.

Na nota, Paulo Guedes diz que se referiu "à 'sobra limpa', que significa, justamente, não os restos no prato, mas panelas de alimentos preparados e não consumidas de arroz, feijão, frango, por exemplo, que em condições de higiene, temperatura e condicionamento, possam manter a qualidade do alimento".

