Guedes usa incêndio em Notre Dame para ironizar cobranças da França sobre preservação da Amazônia

Por Plinio Teodoro, na Revista Fórum - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a ironizar o governo Emannuel Macron, da França, sobre a questão ambiental em evento com agentes do sistema financeiro promovido pelo Credit Suisse nesta quarta-feira (9).

O tema da preservação das florestas, que já motivou rusgas entre Jair Bolsonaro e Macron, foi abordado por Guedes, que citou o incêndio na igreja de Notre Dame, em Paris, para ironizar as propostas do governo francês de auxílio para preservação do meio ambiente, especialmente na região amazônica, no Brasil.

“Em Paris, uma igreja, não conseguiram preservar. Imagine uma floresta inteira”, ironizou o ministro de Bolsonaro, ressaltando que “é difícil preservar” uma floresta do tamanho da Europa, mas que o Brasil tem feito “o melhor”.

Leia a íntegra na Fórum.

