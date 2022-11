Guerra interna no PL pode rachar o partido a qualquer momento

O racha entre a base radical de Bolsonaro e os moderados do PL pode acontecer mais cedo do que o esperado, até mesmo antes do início da nova legislatura edit

247 - “O racha entre a base radical de Bolsonaro e os moderados do PL pode acontecer mais cedo do que o esperado, até mesmo antes do início da nova legislatura. Uma ala majoritária e com lideranças de peso do partido está insatisfeita com o movimento chamado internamente de ‘ocupa Senado’, capitaneado pelos bélicos”, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

“A mobilização é realizada por nomes como a deputada federal Carla Zambelli e visa “ocupar” o Senado com pautas incendiárias, como a pressão pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes”, acrescenta.

De acordo com a jornalista, “um grupo de parlamentares radicais tem se organizado para fazer pressão sobre os senadores na próxima semana. Os moderados, no entanto, já estão prontos para ir para o enfrentamento e deixar claro que esse movimento não acontece em nome do PL e nem da bancada da legenda na Câmara”.

“Não aceitaremos nenhum desses movimentos radicais em nome do nosso partido. Nossa relação é com o mundo da política e vamos prezar pelo diálogo e equilíbrio. Eles querem falar em nome do PL e não vamos deixar” disse uma liderança da ala moderada, que prevê confrontos explícitos já na próxima semana.

