Guga Noblat diz que, com dancinha, Flávio Bolsonaro mandou Justiça "tomar no toba"

"Hoje vimos Flavio Bolsonaro praticamente mandar a Justiça tomar no 'toba'”, escreveu o jornalista Guga Noblat sobre a fuga de Flávio Bolsonaro da acareação no MP nesta segunda edit

247 - O jornalista Guga Noblat comentou em suas redes sociais a dancinha de Flávio Bolsonaro, em Manaus fugindo, da acareação marcada pelo Ministério Público com o empresário Paulo Marinho no âmbito do processo que apura o vazamento da Operação Furna da Onça que teria beneficiado a eleição de Jair Bolsonaro.

"Hoje vimos Flavio Bolsonaro praticamente mandar a Justiça tomar no 'toba'”, disse Noblat, se referindo a participação de Flávio e Eduardo Bolsonaro no programa do apresentador bolsonarista Sikêra Júnior, em Manaus, onde cantaram uma música homofóbica contra os “maconheiros”.

