Guru de Bolsonaro, Olavo de Carvalho é processado pela filha

No processo, protocolado em setembro de 2019, Heloísa, filha do escritor Olavo de Carvalho, diz que o seu pai cometeu calúnia e difamação ao afirmar que ela falsificou uma assinatura dele. Ela pede indenização de R$ 20 mil edit

247 - O escritor Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro, está sendo processado por uma de suas filhas, Heloísa, que entrou com uma ação cível no Vara Cível de Atibaia, pedindo uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. No processo, protocolado em setembro de 2019, ela diz que o seu pai cometeu calúnia e difamação ao afirmar que ela falsificou uma assinatura dele. A informação é da coluna de Guilherme Amado. Segundo o jornalista, pai a filha não se falam desde 2017.

A assinatura aparece na certidão de casamento de Heloísa, celebrado em um centro islâmico em São Paulo, em 1985. O filósofo afirma que não foi ao casamento, o que foi negado pela filha.

"Curiosidade: o único 'casamento islâmico' que a doida de Atibaia provou até agora foi o dela própria, e mesmo nisso injetou mentira: falsificou a minha assinatura para fazer de mim testemunha de um fato do qual só tomeu conhecimento muitos anos depois", disse Olavo, numa publicação de setembro de 2017 no Facebook.

Em outras postagens, o escritor disse que a filha "se encontra num estado de desequilíbrio mental alarmante", que tem uma "personalidade instável, doentia" e que sofre de alcoolismo.

O processo de Heloísa agora aguarda que o guru seja notificado, nos Estados Unidos.