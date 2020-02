Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho diz estar "cagando para o Estado brasileiro"

Astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, publicou neste domingo (16) um vídeo em suas redes sociais onde nega exercer influência sobre o governo. “Você acha que eu fico dando instrução pro pessoal que está lá no governo? (...) estou cagando para o Estado Brasileiro”, diz Olavo à uma repórter do jornal O Globo edit

247 - O astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, publicou neste domingo (16) um vídeo em suas redes sociais onde diz “estar cagando para o Estado brasileiro”. A declaração, feita durante uma entrevista com uma jornalista do jornal O Globo, da família Marinho, foi feita no contexto de negar que exerça influência sobre o governo ou oriente a ala olavista no poder.

“Que merda, não? Cada um carrega sua cruz, né minha filha? Eu também já trabalhei nessa porra”, diz Olavo à jornalista A ser indagado sobre a substituição de Onyx Lorenzoni pelo general Braga Netto, na Casa Civil, Olavo disse que não tem “porra nenhuma” com a mudança no primeiro escalão do governo. Olavo diz, ainda, que se encontrou apenas duas vezes com ele e, portanto, “não sei que caralho eu possa ter a ver com o Onix Lorenzoni, a favor ou contra”.

Ao ser indagado sobre a perda de poder e influência da ala olavista, Olavo afirma: “você acha que eu fico dando instrução pro pessoal que está lá no governo? (...) estou cagando para o Estado Brasileiro”, diz no vídeo.

Olavo só muda o teor da conversa para elogiar o governo Jair Bolsonaro. “Maravilhoso! Criminalidade diminuiu, economia tá indo bem. Tem algum governo brasileiro que teve esse resultado no primeiro ano? Nenhum”, afirma.

Assista o vídeo.