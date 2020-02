Guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho volta a pedir um golpe militar no Brasil

Astrólogo e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, usou as redes sociais para pedir um golpe militar no Brasil. Para ele, é preciso que Jair Bolsonaro se “una com o povo e as forças armadas” para enfrentar ‘grupos criminosos autodenominados, cinicamente, “instituições democráticas”’. Ele, porém, não especificou quais seriam os "grupos criminosos" a que se refere edit

“Ou se articula a união do Presidente com o Povo e as Forças Armadas, ou a nação inteira, que estava quase se libertando, voltará a ser escrava de grupos criminosos autodenominados, cinicamente, “instituições democráticas”, escreveu Olavo de Carvalho em sua conta no Facebook sem detalhar quais seria os grupos criminosos a que se refere

No ano passado, em outubro, ele já havia defendido a implantação de um golpe militar quando afirmou que “só uma coisa pode salvar o Brasil: a união indissolúvel de povo, presidente e Forças Armadas”.

Veja a postagem de Olavo de Carvalho sobre o assunto.