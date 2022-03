Gusttavo Lima afirma que "Fora Bolsonaro" em seu show foi montagem e que irá processar Fernanda Melchionna

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) compartilhou em suas redes sociais um vídeo falso que viralizou, no qual a plateia do show do cantor Gusttavo Lima, em Lisboa (Portugal), supostamente protestava contra Jair Bolsonaro (PL). No entanto, de acordo com Gusttavo Lima, as imagens e o áudio eram parte de uma montagem.

A imagem manipulada mostrava Gusttavo Lima no palco enquanto o público estaria gritando “fora, Bolsonaro”. No entanto, o aúdio foi manipulado. No vídeo original, é possível ver que a plateia falava “uh uh, Embaixador” – em referência ao apelido do cantor.

A parlamentar tirou o post de seus Stories, porém, algumas páginas seguem referenciando o vídeo a ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, Gusttavo Lima e a produtora Balada Music lamentaram a atitude da parlamentar. O vídeo, compartilhado por ela, rapidamente, se espalhou pelas redes sociais.

“A Balada Music vem por meio deste repudiar veementemente o vídeo fake publicado pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS), atribuído ao show do cantor Gusttavo Lima em Lisboa – Portugal”, começa o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em respeito ao público e trazendo a verdade dos fatos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com gritos ‘O Embaixador’. Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo”, continua a nota.

O vídeo foi compartilhado por diversos sites, inclusive pelo Brasil 247. Pelo erro, pedimos desculpas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: