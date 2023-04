Gusttavo Lima recebeu R$ 1,1 mi da Caixa para gravar comercial da Mega da Virada

Apoie o 247

247 - A divulgação do valor do cachê pago ao bolsonarista Gusttavo Lima pela Caixa Econômica Federal para fazer propaganda da Mega da Virada em 2020 finalmente foi revelado pela agência Fiquem Sabendo, especializada na Lei de Acesso à Informação, após um pedido do governo. O valor foi de R$ 1,1 milhão.

De acordo com o reportagem do jornal Folha de S.Paulo, anteriormente, a Caixa havia negado o pedido de divulgação do contrato com a empresa responsável pela carreira do cantor, alegando que a divulgação detalhada traria riscos à competitividade, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação.

A revelação do valor ocorre após uma polêmica em que o portal Movimento Country divulgou que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia colocado o valor pago a Gusttavo Lima sob sigilo de cem anos, o que foi negado pela Caixa na época.

Não é a primeira vez que Lima é citado por altos cachês envolvendo recursos públicos. Ele foi figura central da "CPI do sertanejo", que investigou como vários cantores usam recursos públicos, muitas vezes de prefeituras de municípios com baixos Índices de Desenvolvimento Humano, para impulsionar suas carreiras.

