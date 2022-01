Guzzo diz que Roberto Jefferson é o único preso político no Brasil

Apoie o 247

247 - O jornalista bolsonarista José Roberto Guzzo defendeu, em texto publicado no Estado de S. Paulo, que que Roberto Jefferson é um preso político. “O Brasil encerrou o ano de 2021 com uma vergonha estampada no meio da testa: pela primeira vez, desde o regime militar, e num caso único em qualquer nação democrática do mundo, há um preso político trancado numa cela de presídio neste país. Em nome das ‘instituições democráticas’, e agindo como um porão de polícia secreta, o Supremo Tribunal Federal mantém preso há mais de quatro meses, sem direito de defesa e sem processo legal, um cidadão que não cometeu nenhum crime para o qual a lei brasileira prevê prisão. Está cumprindo pena sem ter sido processado, julgado e muito menos condenado”, diz o bolsonarista.

Ainda de acordo com ele, “Jefferson está preso na penitenciária de Bangu porque dirigiu ofensas aos ministros do STF. Insulto não é nenhum crime que permita a autoridade pública jogar um cidadão na cadeia. A prisão do ex-deputado é, como tantos outros, um ato puramente ilegal do STF”.

Vale lembrar que Jefferson já ameaçou explodir o STF e fez diversos vídeos disparando ataques contra ministros da Corte, portando armas. Ele também incitou a população de Juiz de Fora a promover ataques de violência contra a guarda municipal de Juiz de Fora que garantia a manutenção do lockdown na cidade em meados de 2021.

