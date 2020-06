“Há consenso sobre adiar eleição”, diz Barroso, após encontro com Maia e Alcolumbre

247 - Após conversas com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Roberto Barroso, afirmou, nesta segunda-feira (8), que há “consenso” entre a Corte e o Congresso para adiar as eleições deste ano.

“Há um certo consenso médico de que o adiamento das eleições por algumas semanas é bom, mas todos concordam que é possível fazer neste ano, porque nos primeiros meses de 2021 o quadro epidemiológico vai estar muito semelhante”, disse o ministro à “Live JR“, da TV Record.

A mudança na data das eleições precisa necessariamente ser instituída em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que precisa tramitar no Congresso.

Maia tem defendido que o adiamento não represente a prorrogação de mandatos. “Precisamos respeitar o resultado das urnas, que garantiu a prefeitos e vereadores o mandato de quatro anos. Nada que não saia das urnas pode ser prorrogado”, disse.

Barroso, por sua vez, defende que a nova data seja entre o final de novembro e as primeiras semanas de dezembro e, até lá, será preciso pensar, segundo ele, em um mecanismo de higienização para minimizar os riscos de infecção pelo coronavírus.

“Vamos precisar que a iniciativa privada apoie a democracia brasileira e proteja nossos 1,8 milhão de mesários. Queremos zelar pela saúde deles e dos eleitores”, destacou Barroso, se referindo a higienização.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.