"Há pouco espaço para a tal terceira via", escreve Bernardo Mello Franco

O colunista do Globo comenta sobre o fracasso da direita liberal na busca da "terceira via" para 2022 edit

247 - "A direita liberal já não tinha votos, agora corre também o risco de ficar sem candidato". É a opinião defendida pelo jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna desta sexta-feira (18), no Globo.

"Luciano Huck desistiu de concorrer à Presidência. Preferiu assumir o lugar do Faustão. O animador estava indeciso entre governar o país e comandar um programa de auditório. Ao escolher a segunda opção, mostrou que não era a pessoa certa para a primeira".

"O novo recuo do apresentador expõe os problemas da direita liberal, que hoje reivindica o rótulo de 'centro'. Com apoio do empresariado, o grupo tenta fabricar um presidenciável para concorrer com Lula e Jair Bolsonaro. A ideia já esbarrava na falta de votos. Agora começa a agonizar com a fuga de candidatos", escreve Bernardo Mello Franco.

O colunista do Globo comenta sobre o desgaste de lideranças como Sergio Moro e João Amoêdo. E retrata as dificuldades de partidos da direita liberal, como o PSDB e o DEM que já governaram o Brasil com Fernando Henrique Cardoso e foram protagonistas do golpe contra a presidente Dilma em 2016. "Os dois partidos estão em processo de autofagia", escreve. Rodrigo Maia acaba de ser expulso do DEM, o que pode fazer do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta o próximo a deixar o páreo.

"A pesquisa indicou haver pouco espaço para a tal terceira via. Lula e Bolsonaro somam dois terços das intenções de voto, e os outros pré-candidatos patinam na casa de um dígito.

É o caso, por exemplo, de Ciro Gomes, cujo índice nas pesquisas eleitorais "encolheu para 6%".

Para Mello Franco, Ciro "mudou o discurso para tentar atrair o eleitorado antipetista". "Mas deve ter dificuldade até para segurar a legenda do PDT".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.