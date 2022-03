'Há tendência de melhora nas condições políticas de Bolsonaro', diz CEO da Quaest após pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - CEO da Quaest, Felipe Nunes comentou pelo Twitter nesta quarta-feira (16) os resultados do mais recente levantamento eleitoral do instituto: "Lula vence no primeiro turno com 50,5% dos votos válidos, indica nova pesquisa Quaest".

Apesar da liderança do ex-presidente Lula (PT), Nunes afirma que a pesquisa mostra uma "tendência de melhora nas condições políticas de Bolsonaro". Ele cita recuperações de Jair Bolsonaro (PL) na avaliação de governo, principalmente em certos nichos: homens e acima de 60 anos, por exemplo. "Todas as mudanças acontecem, coincidentemente, entre os segmentos sociais em que Bolsonaro teve bom desempenho em 2018. Não parece arriscado dizer, portanto, que o que estamos observando nada mais é do que ‘a volta dos que não foram'", disse Nunes.

"O eleitor de Bolsonaro está voltando para ele", afirmou o CEO, apontando razões para tal movimento: "primeiro, o Auxílio Brasil está fazendo efeito nos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2018. Nesse grupo que recebe o Auxílio Brasil, caiu 22 pontos quem acredita que o governo está pior do que o esperado. Entre quem não recebeu o auxílio, a queda é bem menor, 6 pontos. Segundo, a expectativa de que haverá uma 3ª via fora da polarização Lula e Bolsonaro está cada vez menor. É a primeira vez na nossa série histórica que a torcida por uma vitória de Bolsonaro ultrapassa numericamente a torcida pelo candidato nem-nem".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os números, ele prossegue, "fortalecem a tese de que teremos uma eleição polarizada entre Lula (que continua forte) e Bolsonaro (que ganhou musculatura)".

Travam uma recuperação ainda maior de Bolsonaro, segundo Nunes, o aumento nos preços dos combustíveis e os impactos da guerra na Ucrânia: "fizeram a economia voltar a dominar a atenção das pessoas como principal problema do país". Lula é visto, de acordo com o CEO, como a principal saída para a crise econômica. "A situação econômica do país é, para 43% dos entrevistados, a principal razão de voto quando se escolhe um presidente. Ora, se a economia é um grande problema e é principal razão de voto, quem é mais identificado como a solução para o problema acaba levando vantagem... É o que ajuda a explicar a vantagem que Lula tem na pesquisa. Entre quem acredita que a situação econômica do país é a principal razão para se escolher um presidente, Lula aparece com 48% das intenções de voto, contra 20% de Bolsonaro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada presencialmente e ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de março. O levantamento foi registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrado pelo número de identificação: BR-06693/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE