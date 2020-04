'Há uma espécie de SS virtual a serviço da ala psiquiátrica do governo', diz deputado primo de Mandetta

O deputado Fabio Trad criticou as ações do chamado gabinete do ódio do governo Bolsonaro. "Ela é comandada e estruturada para constranger supostos inimigos", disse o parlamentar edit

247 - O deputado federal Fábio Trad, que é primo do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou o governo de Jair Bolsonaro, dizendo que existe “uma espécie de 'SS virtual' a serviço da ala psiquiátrica do governo”.

"Ela é comandada e estruturada para constranger supostos inimigos. Por enquanto os alvos são: democracia, imprensa, ciência e algumas vozes influentes na sociedade", diz Trad pelo Twitter.

O parlamentar se manifestou sobre declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse ao programa Canal Livre, da Band. “Essas brigas paralelas comandadas por um gabinete do ódio, comandadas por assessores do presidente que são mais marginais do que assessores do presidente, não vão de forma nenhuma mudar atitudes do Parlamento brasileiro”, disse Maia na entrevista.

