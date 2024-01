Habib's vai pagar R$ 20 mil a funcionária que disse ter sido vítima de cárcere privado e humilhações após suspeitar de roubo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Uma funcionária acusa a rede de lanchonetes Habib's de cárcere privado e humilhação após ter sido mantida presa em uma sala por quatro horas. Segundo o relato da trabalhadora à Justiça, depois de denunciar irregularidades e suspeitar de desvio de dinheiro da loja ao gestor da unidade, ela ficou no local, trancada, sem conseguir ajuda. A superior dizia saber onde ela morava e que mandaria "alguém dar uma surra" nela.

A mulher acrescentou em seu relato que, quando a sessão de ameaças chegou ao fim, ela estava em pânico, aos prantos e desorientada, mesmo assim, conseguiu registrar um boletim de ocorrência e tempos depois precisou de ajuda médica.

continua após o anúncio

A compensação por danos morais foi fixada em R$ 20 mil pelo TRT-21 (Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região), do Rio Grande do Norte, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

O grupo Habib's disse em nota que a condenação não trata de cárcere privado. "A empresa reitera seu compromisso com a ética e a transparência em suas relações trabalhistas, repudia qualquer forma de violência e discriminação e está comprometida com o respeito aos direitos de seus colaboradores."

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: