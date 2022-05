Hackers da 'Vaza Jato' agiram sozinhos e não foram pagos, conclui PF

Apoie o 247

247 - Os hackers acusados de vazar informações de procuradores da Lava Jato, Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, não foram pagos e agiram sozinhos, segundo a Polícia Federal. Os hackers da ‘Vaza Jato’ revelaram as ilegalidades da força-tarefa, que, sob o comando do ex-juiz parcial Sergio Moro e Deltan Dallagnol, agiu de maneira criminosa para condenar o ex-presidente Lula (PT) sem provas.

Diante da decisão da PF, agora cabe ao juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, acatar, ou não, a solicitação do Ministério Público Federal para arquivamento do processo, informa o Uol.

"A análise bancária em confronto com os dados compartilhados pela Operação Spoofing não identificou um possível agente que tenha solicitado ou determinado aos investigados a invasão aos dispositivos eletrônicos de autoridades públicas oferecendo ou fornecendo uma contrapartida financeira para a prática dos delitos investigados, tendo como objetivo embaraçar investigações criminais envolvendo organizações criminosas sendo que a movimentação bancária atípica, identificada, é decorrente de atividades ilícitas relacionadas com fraudes e furtos eletrônicos que ainda é alvo de investigações em Inquérito Policial junto ao Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal".

O jornalista Joaquim de Carvalho, em 2021, realizou um documentário para a TV 247 no qual conta a história de Delgatti Neto e explica como o hacker mudou a história do Brasil ao denunciar os crimes da Lava Jato. Confira:

