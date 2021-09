Hackers invadem site da Anvisa e colocam bandeira da Argentina

Ação foi considerada pela agência uma retaliação à suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa, no domingo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Metrópoles - O site oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi alvo de hackers. Os invasores tiraram o formulário de Declaração de Saúde do Viajante do ar e substituíram pela bandeira Argentina.

A ação foi considerada pela agência uma retaliação à suspensão da partida entre Brasil e Argentina. O jogo das Eliminatórias da Copa ocorreria no último domingo (5/9).

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE