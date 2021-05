Hackers invadem transmissão de Guedes e exibem vídeos pornográficos

247 - Hackers invadiram na manhã desta quinta-feira (27) uma transmissão ao vivo de entidades da indústria com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os homens, que falavam em russo e em inglês, exibiram por dois minutos vídeos pornográficos e músicas para atrapalhar a fala do ministro.

Em um dos vídeos, um homem aparece se masturbando na frente da câmera. Essa prática é chamada “zoombombing”.

Guedes falava no evento "Diálogos com a Indústria", realizado pela Coalizão Indústria, que reúne entidades do setor secundário.

