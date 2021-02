Hackers que invadiram portal do Ministério da Saúde deixaram recado: "este site está um lixo!"

247 - Hackers que invadiram o portal do Ministério da Saúde na semana passada, na ocasião deixaram a mensagem: “Este site está um lixo!”. O texto foi escrito no FormSUS, um serviço do DataSUS para a criação de formulários, segundo o jornal O Globo.

A pasta, que confirmou o ataque nesta quarta-feira, 3, diz não ter havido vazamento de informações e que a situação foi controlada pela equipe de segurança da informação.

O jornal Estado de S.Paulo, afirmou que, ao invadir o portal, os hackers deixaram dicas para melhorar o site:

"A solução é muito simples de ser implementada, com 1 semana de trabalho de uma empresa séria + custo de aproximadamente R$15 mil é possível fazer um site com a melhor tecnologia disponível no mercado e trazer segurança e agilidade a todos os usuários da plataforma no Brasil, não é caro é? (sic)."

“Favor levar a sério os assuntos de segurança da informação. Bolsonaro!, dá um jeito aí! (sic)”, ressaltou.

