Haddad: Bolsonaro é responsável pelas mortes por Covid-19

247 - O ex-prefeito de São Paulo e candidato à Presidência pelo PT nas eleições de 2018, Fernando Haddad responsabilizou Jair Bolsonaro pelas mortes e o descontrole causados pela pandemia do coronavírus no Brasil. O País já contabiliza mais de 44 mil óbitos e deve chegar nos próximos dias a 1 milhão de infectados pelo vírus.

“Eu considero Bolsonaro responsável pelo patamar de mortes em que estamos. Em agosto, segundo estudos, o Brasil pode inclusive superar o número dos Estados Unidos”, ressaltou.“Podemos ter 100 mil mortes se ele continuar sabotando as ações dos governos estaduais contra a pandemia. Os profissionais de imprensa estão com medo de trabalhar por causa das incitações feitas contra eles. Enquanto isso, batemos recorde de mortes”, disse.

Para ele, o impeachment de Bolsonaro é a saída para a superação da crise política, econômica e sanitária que o país enfrenta. E, por isso, criticou a postura do PSDB e do PDT que se colocaram contra o processo.

“Acredito que a postura do PDT e PSDB neste momento não fortalecem o Bolsonaro, mas enfraquecem o Judiciário e Legislativo”, lamentou. “A população desaprova o governo. O presidente envergonha o Brasil no exterior e a imprensa mundial retrata-o ou com desprezo ou ironia. Isso é lamentável para um país como o nosso”, criticou o ex-prefeito.

As declarações foram dadas em entrevista ao Correio Braziliense, nesta terça-feira (16).

