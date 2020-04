Haddad: Bolsonaro tem pior desempenho dentre todos os presidentes do mundo

O petista comentou dados divulgados pelo Datafolha, de que para 51% dos brasileiros, Bolsonaro mais atrapalha que ajuda na crise do coronavírus edit

247 - O ex-presidenciável pelo PT, Fernando Haddad, comentou neste domingo, 5, em seu Twitter, pesquisa do Datafolha de que para 51% dos brasileiros, Jair Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda na crise causada pela pandemia do coronavírus.

Haddad também salientou que Bolsonaro tem “o pior desempenho dentre todos os presidentes do mundo”, já que para 44%, ele perdeu as condições de liderar o país; para 39%, seu governo é ruim ou péssimo; e para 37%, ele deveria renunciar. Veja.

Para 51% dos brasileiros, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda na crise;

Para 44%, ele perdeu as condições de liderar o país;

Para 39%, seu governo é ruim ou péssimo;

Para 37%, deveria renunciar já.

Pior desempenho dentre todos os presidentes do mundo! April 5, 2020

