Haddad comenta artigo de Duvivier: “Quantos anos a gente voltou só no ano passado?”

Revista Fórum - O ex-candidato à presidência, Fernando Haddad (PT), compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º) o artigo do humorista Gregório Duvivier, ator do Porta dos Fundos, sobre os retrocessos que o Brasil presenciou no decorrer de 2019. Haddad destaca o trecho no qual Duvivier afirma que a eleição de Jair Bolsonaro fez o país voltar para 1964, ano marcado pelo golpe militar.

“No final de 2015 estávamos em 2010, e com o impeachment de 2016 voltamos pra 2002. O MDB no poder em 2017 nos levou a 1985. E a eleição de Bolsonaro jogou a gente pra 1964. Vamos inventar um futuro e, se tudo der certo, esse ano só termina no ano que vem”, escreveu o ex-prefeito, citando trecho do artigo.

