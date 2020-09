Haddad: conquistas do Plano de Desenvolvimento da Educação estão sob ameaça

"As conquistas obtidas com o PDE em 13 anos podem estar comprometidas se a sociedade não recuperar o ímpeto do seu lançamento", afirma Haddad edit

247 - O presidenciável Fernando Haddad abordou, em sua coluna deste sábado (19), na Folha de S. Paulo, o legado dos governos Lula e Dilma para o Ensino Médio e o desmonte provocado nos últimos anos que podem comprometer os avanços obtidos na Educação.

"Não que isso não seja possível, mas, na área da educação, nosso diagnóstico era outro: subfinanciamento histórico, fragmentação da educação básica, desvalorização do magistério e desatenção à aprendizagem", destacou Haddad, que foi ministro da Educação no governo Lula.

Haddad lembrou que em 2007, das dezenas de medidas tomadas no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), três foram fundamentais: "a aprovação do Fundeb, que injetou recurso novo em toda a educação básica, incluindo a educação infantil e o ensino médio; a fixação de um piso salarial nacional para o magistério, hoje em torno de R$ 2,9 mil; a criação de um sistema de avaliação censitário, com a fixação de metas (Ideb) de aprendizagem por escola".

Sobre o ensino médio, o ex-ministro destaca que o recém-divulgado aumento de 0,4 ponto do Ideb é um fato relevante e entre as razões desse resultado que considera como avanço, Haddad salientou que "a onda de melhoria tinha que começar pelos anos iniciais, no ensino fundamental, só com o tempo chegaria ao ensino médio.

Além disso, ele cita a Prova Brasil do ensino médio que passou a ser censitária (como no fundamental), aumentando a responsabilização de todos os envolvidos.

"Acredito que esses elementos tenham contribuído para que o ensino médio afinal reagisse, o que reforça o diagnóstico inicial do PDE, que tantas boas notícias vinha dando ao país, incluindo os êxitos na educação superior e profissional", saleintou.

E acrescenta: "As conquistas obtidas com o PDE em 13 anos podem estar comprometidas se a sociedade não recuperar o ímpeto do seu lançamento".

