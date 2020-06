Haddad contesta proposta de Guedes para a área fiscal

247 – O ex-prefeito Fernando Haddad, que é potencial candidato à presidência em 2022, questiona a proposta feita por Paulo Guedes para uma meta de endividamento público no Brasil. "A novidade é a proposta de Guedes de uma quarta regra fiscal. Além da meta de superávit primário, da regra de ouro e do teto de gasto, contaríamos com uma meta para dívida pública. Por trás da novidade, um velho mecanismo de ajuste: a venda das estatais", escreve Haddad, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Meta de endividamento, nas condições locais, é algo complicado. O Tesouro Nacional tem uma meta de superávit. O Banco Central tem uma meta de inflação. A evolução da dívida, em grande medida, é uma resultante desses vetores. Fora a questão cambial, quando o Estado detém reservas ou dívida externa", afirma o ex-prefeito.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.