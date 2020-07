Haddad: depois de quase acabar com o Fundeb, Bolsonaro quer acabar com o Prouni. Será derrotado!

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais nesta quinta-feira (23) para fazer um alerta. Jair Bolsonaro promove mais um ataque a conquistas sociais e agora quer acabar com o ProUni.

“Depois de quase acabar com o Fundeb, a maior conquista de @LulaOficial na educação básica, Bolsonaro quer acabar com o Prouni. Universidades privadas temem perder 700 mil alunos com a reforma tributária — 150 mil do ProUni. Será derrotado de novo!”, disse Haddad.

Coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, revelou nesta quarta-feira (23) que as universidades privadas do país estimam que, se o projeto de reforma tributária do governo for aprovado do jeito que está, 700 mil alunos deixarão as salas de aula — 150 mil desse total são alunos vinvulados ao ProUni.



