Haddad: disputa entre Bolsonaro e Doria esconde as ambições pessoais mais mesquinhas

Fernando Haddad criticou a politização no tema do plano de imunização contra a Covid-19

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, em coluna no jornal Folha de S.Paulo, criticou a politização no plano de vacinação contra a Covid-19. "Governadores se queixam de arrogância de Doria". Esse foi o título de uma reportagem sobre o incômodo que as declarações do governador de SP sobre vacinação causaram aos seus pares. O governador de Goiás foi enfático: "não posso admitir que um prefeito do meu estado tenha sido convidado para se cadastrar no governo de São Paulo para receber a vacina"¦ Isso é um constrangimento para nós, governadores". Outros governadores, nos bastidores, teriam manifestado a mesma contrariedade. A intenção de quem acelera pode ser atropelar”.

“O preço da disputa política se conta hoje em vidas. Entre os principais contendores, o presidente, de um lado, o governador de São Paulo, de outro, não há inocentes. A disputa em torno da vacina esconde as ambições pessoais mais mesquinhas. A cidade de São Paulo, por exemplo, registrou, entre 29/11 e 5/12, a maior média de mortes diárias por Covid-19 das dez semanas precedentes --309 vidas perdidas naquela semana, um avião inteiro. Durante a eleição, os governos municipal e estadual simplesmente omitiram a informação da população. Quantas vidas isso custou? A resposta não parece interessar mais a ninguém”, acrescentou.

