Haddad diz que luta para eleger Lula no 1º turno: “não sei o que esses malucos podem fazer no 2º”

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O ex-ministro Fernando Haddad (PT) comentou sobre as possibilidade de uma chapa do ex-presidente com Lula (PT) com o ex-governador Geraldo Alckmin (ex-PSDB) nas eleições de 2022 durante entrevista ao Programão da Fórum, nesta sexta-feira (17).

“Nós pensamos: não dá para repetir isso. Não dava para ter um segundo turno igual àquele de 2018. Então, Lula começou a conversar com lideranças políticas, como FHC, Tasso Jeiressati, Alckmin, Kassab para conversar, não dá para repetir isso. Nessas conversas ele ouviu ‘presidente, podemos te apoiar no primeiro turno’. E com isso fazemos o que? Dizer que não queremos? Só no segundo turno? Estamos em uma crise, Lula tem que conversar”, completou.

Haddad afirmou que é importante trabalhar para garantir governabilidade ao ex-presidente sem depender de acordos com o bloco do centrão e também evitar um segundo turno. “Imagina se o Bolsonaro vai para o segundo turno… Não sei o que esses malucos podem fazer no segundo turno. Eu vou lutar muito para Lula ser eleito no primeiro turno”, afirmou. Ele lembrou do episódio da tomada do Capitólio nos Estados Unidos por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Continue lendo na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE