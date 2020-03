Haddad: “é duro ter que lidar com um vírus e um verme, simultaneamente”

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad endossa as críticas a Jair Bolsonaro na crise do coronavírus no País. O ocupante do Planalto já amenizou a gravidade da situação e também, contrariando recomendações de autoridades de Saúde, havia convocado atos contra o Congresso e o STF. Datafolha apontou baixo índice de aprovação na gestão do Covid-19 edit