“Haddad é o melhor quadro para vencer em São Paulo”, diz Ricardo Coutinho

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, em entrevista à TV 247, avaliou que a constituição de uma federação partidária não deve ser subjugada a interesses eleitoreiros estaduais, e que os nomes mais fortes devem ser priorizados na hora de escolher os candidatos.

No caso de São Paulo, o peso de Fernando Haddad é inegável, e seu nome deve encabeçar o campo progressista no estado. “É fundamental que os partidos tenham o desprendimento e a responsabilidade necessárias para olhar para o Brasil. Então, você subjugar os interesses nacionais ao interesse de um estado A, B ou C não é o correto. Torço para que os partidos formem essa frente ampla, com resultados presentes e futuros, mas é preciso chamar atenção, porque a roda grande não pode rodar dentro da roda pequena”, disse.

“Não dá para você olhar para São Paulo e achar que Fernando Haddad não será o candidato a governador. Não tem sentido isso. É o melhor quadro que o campo progressista tem para ganhar as eleições em São Paulo. Isso é indiscutível, porque tem a bancada, longevidade e estrutura partidária, que é muito importante em SP, além de ser um grande gestor”, completou.

